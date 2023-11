Finale, per i Pomeriggi musicali un concerto contro la violenza sulle donne

Per la Giornata contro la violenza di genere alle ore 16,30 alll’Auditorium di Finalborgo una serie di concerti. CI sarà il duo a 4 mani formato da Elena Buttiero e Anita Frumento con un programma dedicato interamente a compositrici, dal titolo “La musica delle Donne racconta le Donne”.

Il concerto verrà introdotto da un breve intervento a cura di Fidapa BPW sezione di Finale Ligure, volto a sensibilizzare sulle forme di tutela e di sostegno alle vittime di violenza. A seguire è prevista un’esibizione introduttiva a cura di alcune giovani pianiste (il volto musicale femminile del futuro) dell’Associazione Culturale Musicale Scuola Pianistica Ateneum APS, scuola convenzionata con il Comune di Finale Ligure.

Previsto poi il duo a 4 mani: tra Otto e Novecento l'emancipazione delle donne in campo musicale si compie grazie a figure come la venezuelana Teresa Carreño, virtuosa e raffinata compositrice, o come la statunitense Amy Beach e le francesi Mel Bonis, Cécile Chaminade e Marie Jaëll.

Senza dimenticare l'antesignana di quella felice stagione: Fanny Hensel Mendelsshon, straordinaria musicista colpevole, tuttavia, di essere la sorella di Felix in un mondo che faceva ancora fatica ad accettare il successo di una donna. Donne coraggiose, di immenso talento, che hanno lottato per la loro affermazione e, in un certo senso, per quella di tutte le donne. Anche le musiciste hanno dunque un ruolo nella lunga e faticosa marcia verso la pienezza dei diritti delle donne. Questo recital le racconta.

Attraverso la loro musica e le loro storie. I Pomeriggi Musicali sono una rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETts con il sostegno dell’Assessorato alla cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari. Ingresso libero a offerta.