Alassio, Baba Beach e Grand Beach Club tra i migliori beach club d’Italia

L'Amministrazione Comunale di Alassio accoglie con soddisfazione la presenza di due realtà del territorio, Baba Beach e Grand Beach Club, nella “Guida ai Migliori Beach Club d’Italia 2026”, pubblicata da Morellini Editore e dedicata alle eccellenze balneari italiane selezionate lungo le coste del Paese.



Nella sezione dedicata alla Liguria, entrambe le strutture compaiono tra i beach club di riferimento della regione, contribuendo a rafforzare il posizionamento di Alassio come una delle destinazioni balneari più riconosciute della Riviera ligure.

Particolarmente significativo il riconoscimento ottenuto da Baba Beach, premiato con il massimo riconoscimento di “3 Ombrelloni”, simbolo di eccellenza attribuito dalla guida ai beach club italiani di più alto livello.



Grand Beach Club del Grand Hotel Alassio ha invece ottenuto il prestigioso riconoscimento di “2 Ombrelloni”, confermando l’elevata qualità della propria proposta balneare e dell’esperienza hospitality collegata allo storico hotel della città.



La guida sottolinea per Baba Beach la qualità dei servizi, la posizione di fronte all’Isola Gallinara, l’attenzione all’ospitalità e il particolare posizionamento dog friendly, che negli anni ha reso la struttura un punto di riferimento nazionale nel settore pet friendly. Un’identità già riconosciuta nella precedente edizione della guida, quando Baba Beach aveva ricevuto il premio come “Best Dog Friendly Beach Club d’Italia”.

Grand Beach Club viene invece valorizzato per l’eleganza dell’offerta, la qualità dell’accoglienza e la capacità di attrarre una clientela italiana e internazionale.

Con due beach club premiati all’interno della guida nazionale, Alassio conferma la propria capacità di offrire un turismo di qualità, sempre più orientato a servizi, esperienza, lifestyle e ospitalità di livello internazionale.

“Essere inseriti tra i migliori beach club d’Italia è motivo di grande orgoglio”, dichiara Andrea Della Valle di Baba Beach. “Questo riconoscimento rappresenta anche un risultato importante per Alassio e per tutto il territorio, che continua a distinguersi per qualità dell’accoglienza, bellezza naturale e capacità di innovazione turistica.”



La presenza di realtà riconosciute a livello nazionale contribuisce infatti a consolidare ulteriormente l’immagine di Alassio come una delle destinazioni più apprezzate della Riviera ligure per ospitalità, mare e qualità dei servizi balneari.



Il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri, dichiara: “Alla vigilia della stagione estiva, che vedrà ancora una volta il nostro splendido mare e la nostra città protagonisti dell’offerta turistica della Riviera, accogliamo con grande soddisfazione questa splendida notizia. Si tratta di un riconoscimento davvero importante, che, premiando gli investimenti nella qualità, nell’ospitalità e nel valore dell’esperienza turistica portati avanti dalle eccellenze della nostra città, contribuisce a rafforzare l’immagine di Alassio come destinazione di primissimo piano. Un plauso speciale va a Baba Beach, che con il prestigioso traguardo dei 3 Ombrelloni, frutto della visione imprenditoriale, dell’impegno costante e della capacità di innovazione di Andrea Della Valle e del suo team, conferma il proprio ruolo di punto di riferimento nazionale nel settore balneare e dell’accoglienza pet friendly. A ciò si aggiunge l’importante riconoscimento ottenuto dal Grand Beach Club del Grand Hotel Alassio, che valorizza ulteriormente l’offerta di alta qualità della nostra città e a cui vanno i nostri più vivi complimenti”.