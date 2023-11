Bolkestein, Foscolo (Lega): "Soddisfazione per la sentenza della cassazione sul ricorso del Sib"

"È stato accolto il ricorso della associazione Sib-Confcommercio ed ora l'organo di giustizia amministrativa dovrà rivedere quella decisione, anche alla luce di nuove norme approvate nel frattempo dal Parlamento. È una decisione che accoglie le richieste dei diretti interessati e del tavolo tecnico nazionale, fortemente voluto dalla Lega, a cui ha preso parte attiva il senatore Paolo Ripamonti che ha sempre seguito in prima persona la vicenda, nella nostra regione e non solo. È sempre più evidente, ormai, che la ‘scarsità delle risorse’, relativamente alle nostre coste, non trova riscontro nella realtà. Come Lega, portiamo avanti da anni una battaglia di buonsenso a tutela del comparto ed è arrivata l’ennesima conferma che avevamo ragione. Il settore balneare è importante per l’economia del nostro Paese e noi continueremo il lavoro serio condotto fino ad oggi”.

Così in una nota il segretario provinciale della Lega Sara Foscolo