Savona, fissati i funerali di Nicola Marino: tanti i messaggi di cordoglio

Verrà celebrato questo pomeriggio, giovedì 1 giugno, alle 15.30 nella chiesa di San Domenico in via Mistrangelo a Savona, il funerale di Nicola Marino.

Figura storica di riferimento per il mondo della ristorazione savonese, mancato all'età di 92 anni, è stato lo storico gestore della Pizzeria da Nicola in via XX Settembre di fronte al Tribunale.

Nel suo locale sono passati i più importanti artisti del mondo del teatro e dello spettacolo, da Alessandro Gassman a Luca Zingaretti. Dopo le serata al teatro Chiabrera cenavano alla pizzeria di via XX Settembre, a testimoniarlo le piastrelle in ceramica con i loro autografi e a lui e al suo locale era stato addirittura dedicato un fumetto, “Colpo a Savona” la storia di Billy Bis uscita negli anni '70 , ambientata in parte a Savona nella Pizzeria Da Nicola.

Non stanno mancando nelle ultime ore tantissimi messaggi di cordoglio per ricordarlo.