Gadit Savona, da quest’anno il Primo “Calendario dell’Avvento al Rovescio”

Per riportare l’attenzione su ciò che è davvero importante , sul significato autentico del Natale e per dare un aiuto concreto a tutti coloro che sono meno fortunati di noi… l’iniziativa, per tutti coloro che lo desiderano, prevede di reperire una scatola abbastanza grande e, coinvolgendo gli altri membri della famiglia, impegnarsi ad individuare un dono al giorno per i più bisognosi dal 1 dicembre fino al 20 dicembre.

Dal 20 dicembre, sarà sufficiente contattare il 3703349391 e prendere appuntamento con le volontarie oppure consegnarlo il lunedì e il venerdì presso la sede Uildm ad Albenga in Via Roma, 66 dalle 15 alle 18.

Il senso dell’iniziativa è quello di trovare, ogni giorno che ci separerà dal Natale, un momento per pensare agli altri, a coloro che sono meno fortunati di noi, all’importanza della solidarietà nella nostra vita, della carità, dell’altruismo, del saper donare e del saper riconoscere con gratitudine ciò che si ha. Non vuole essere una gara a chi fa la scatola più grande, a chi riesce a regalare le cose più grandi… ma un’occasione per fermarci a riflettere, per spostare l’attenzione da noi al prossimo e magari, se si aderisce con l’intera famiglia, un’opportunità per insegnarlo anche ai nostri bambini.