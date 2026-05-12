Albenga, lo sport come inclusione: il progetto "Gymnasium" trasforma l’attività motoria in welfare sociale

Ad Albenga lo sport diventa sempre più uno strumento concreto di inclusione sociale. È questo il cuore del progetto “Gymnasium – per l’inclusione attraverso l’attività motoria e sportiva”, promosso da Anffas Albenga APS in collaborazione con ASD A.B.I.Albenga e sostenuto dal finanziamento della Fondazione A. De Mari nell’ambito del bando “Erogazione 2 - 2025”.

Un’iniziativa che non si limita alla dimensione sportiva, ma che si inserisce pienamente nei percorsi educativi e riabilitativi rivolti a persone con disabilità intellettiva, neuro-motoria, sensoriale e psichiatrica, con l’obiettivo di favorire autonomia, benessere psicofisico e partecipazione attiva alla vita della comunità.

“Lo sport rappresenta un elemento fondamentale nella crescita personale e sociale di ogni individuo, e assume un valore ancora più significativo quando diventa strumento di inclusione - commenta il Presidente di Anffas Albenga APS, il dott. Luca Ansaldo - L’attività motoria e sportiva, infatti, non è soltanto occasione di benessere fisico, ma anche un potente mezzo per promuovere relazioni, autonomia, autostima e partecipazione attiva alla vita della comunità. All’interno della programmazione di Anffas Albenga APS, lo sport è considerato parte integrante dei percorsi educativi e riabilitativi. Le attività proposte sono pensate per valorizzare le capacità di ciascuno, rispettando i tempi e le esigenze individuali, e favorendo esperienze positive di condivisione e integrazione. Crediamo fortemente che lo sport debba essere accessibile a tutti, senza barriere, e che rappresenti un diritto oltre che un’opportunità. Per questo motivo, continuiamo a investire in progetti che promuovano l’inclusione attraverso il movimento, contribuendo a costruire una società più equa, aperta e accogliente”.

Il progetto Gymnasium nasce proprio da questa visione condivisa e dalla collaborazione pluriennale con ASD A.B.I.Albenga, realtà già attiva nel territorio con percorsi di sport integrato. Le attività previste spaziano dall’atletica leggera al wellness fitness integrato, dal basket inclusivo fino alla paracanoa, in un’offerta pensata per valorizzare le capacità individuali e rispettare tempi ed esigenze di ciascun partecipante.

Attualmente sono circa 60 le persone coinvolte, tra gli over 14 e under 50, provenienti dal comprensorio che va da Andora a Finale Ligure. Un bacino territoriale ampio, che rende il progetto un vero laboratorio di inclusione diffusa.

Determinante anche la rete di collaborazioni costruita sul territorio: tra queste le istituzioni scolastiche come il Liceo Sportivo G. Bruno di Albenga e l’I.I.S.S. Giancardi Galilei Aicardi, le associazioni sportive come ASD Atletica Val Lerrone e ASD La Fortezza Savona-Alassio, oltre al supporto formativo dell’ente di promozione sportiva Libertas Liguria.

Le attività, tutte a titolo gratuito per i partecipanti, si svolgono sia nella sala motoria della nuova sede Anffas in Regione Rapalline, sia negli impianti sportivi comunali di Albenga e Villanova d’Albenga, messi a disposizione nell’ambito del patrocinio del progetto.

Un aspetto centrale è la gratuità totale per i partecipanti, resa possibile dal sostegno istituzionale e dalla progettazione condivisa tra enti pubblici, associazioni e mondo educativo. Le attività sono seguite da personale specializzato: docenti di scienze motorie, tecnici sportivi ed educatori esperti in disabilità, in costante collaborazione con gli operatori di Anffas Albenga.

Il progetto, attualmente in fase avanzata di realizzazione, si candida a diventare uno dei pilastri della programmazione 2026 dell’associazione. Non solo un insieme di attività sportive, ma un modello di welfare territoriale in cui lo sport diventa linguaggio comune, capace di abbattere barriere e costruire relazioni.