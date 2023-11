Ad Albenga la "mostra scambio ligure" di auto e moto d’epoca

Sabato 2 e domenica 3 dicembre nell'ampio spazio di piazza Corridoni si svolgerà la 44esima edizione. Auto storiche, dal forte valore collezionistico, pezzi pregiati, ricambi e molto altro questo grazie all’idea portata avanti e offerta agli appassionati di motori da ben 44 edizioni dal club Ruote d’Epoca Riviera dei fiori con il patrocinio del comune di Albenga.

Sarà l’occasione per mettere in mostra, grazie alla partecipazione di collezionisti privati provenienti anche a fuori regione, auto e pezzi di ricambio per una due giorni interamente dedicata alla “Mostra scambio ligure”.

I visitatori non si potranno limitare a osservare compiaciuti tanta bellezza a due e a quattro ruote, ma potranno anche trovare accessori e ricambi per i propri veicoli d’epoca. Il club Ruote d’Epoca ricorda che nel corso dell’evento sarà possibile rinnovare l’iscrizione al club e all’ASI presso la postazione all’interno dell’area della mostra. Per info: 370.3103102, 0182.580508 e 0182.580044. Fax 0182.582703 - www.ruotedepocarivieradeifiori.it - info@ruotedepoca.it.