Salvaguardia della costa ad Albisola, prosegue il progetto: il fine lavori a fine gennaio 2026

Terminata la stagione balneare, lunedì 13 ottobre riprenderanno ad Albisola Superiore i lavori sul tratto di arenile interessato (tra il molo del fiume Sansobbia e i bagni Ulisse a levante) dagli interventi della seconda e ultima fase del cronoprogramma relativo agli interventi di difesa della costa avviato, con la prima parte, la scorsa primavera.

Per le necessarie misure di sicurezza delle aree di cantiere, sarà posizionata un'adeguata recinzione con lo scopo di garantire lo svolgimento delle lavorazioni che interdirà l'accesso agli avventori lungo il tratto di arenile interessato a tutela della pubblica incolumità.

Nei giorni festivi e nei weekend sarà disposta l'apertura di varchi collocati lungo la recinzione per il pubblico accesso alla spiaggia o ai clienti degli stabilimenti balneari aderenti al periodo di elioterapia per accedere alla battigia e al mare.

Sarà possibile accedere alla spiaggia nei giorni lavorativi nella parte a monte della delimitazione e saranno garantiti varchi per i soci dell'Associazione Pescatori e della Lega Navale per l'accesso al mare.

Le misure sono valide fino a fine lavori.

"Il progetto è stato reso possibile grazie all'importante finanziamento regionale ottenuto ad inizio 2025 che ci ha permesso di iniziare e ora di procedere con la conclusione delle opere che consentono di: Contrastare l’erosione del litorale; Riqualificare moli e banchine; Ripristinare la sabbia per un’arenile più sicuro e accogliente; Valutare una difesa subacquea per proteggere la costa nel tempo

attraverso questi interventi: Rimozione della parte a mare del molo Pescetto; Creazione di una secca semisommersa in materiale lapideo; Ripristino e allungamento dei pennelli di levante; Manutenzione del molo Torre; Operazioni di ripascimento della spiaggia con nuovi materiali".

I lavori dureranno fino al 31 gennaio 2026.

Il Comune albisolese aveva ottenuto un finanziamento di 2 milioni di euro per un importante intervento di mitigazione del rischio idrogeologico e di miglioramento della resilienza delle infrastrutture costiere.

Gli obiettivi del progetto riguardano la protezione del territorio dai fenomeni erosivi, il miglioramento della dinamica litoranea per favorire il flusso dei sedimenti e la salvaguarda delle strutture e le infrastrutture costiere.