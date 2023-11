Azienda e gestione del patrimonio, la Lega Finale ne parla con l'avvocato Ildebrando Gambarelli

Passaggio generazionale dell’azienda, distribuzione e conservazione del patrimonio famigliare con riguardo alla realtà economica provinciale.

Sono questi i temi che verranno affrontati nella conferenza che si terrà stasera (giovedì 30 dicembre, ndr) alle ore 19, a cura dell’avvocato Ildebrando Gambarelli, esperto di pianificazione patrimoniale, presso la Sala Gallesio, in via Pertica 24 a Finale Ligure.

L’evento avrà come obiettivo quello di informare la comunità e in particolare i titolari delle piccole medie imprese circa le modalità per attuare e garantire il ricambio generazionale delle loro attività imprenditoriali, nonché la tutela dei patrimoni.

L’organizzazione dell’evento è a cura della sezione di Finale Ligure - Lega Liguria Salvini Premier, e rientra nell’ambito di un ciclo informativo riguardante le tematiche di più stretta attualità.