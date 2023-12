“L’arte a favore del territorio”, il 7 dicembre ad Albenga un vernissage a scopo benefico

Polocasa è lieto di annunciare il vernissage esclusivo intitolato “L’arte a favore del territorio” che si terrà presso il suo showroom di Albenga, in via Dalmazia 1, il giorno giovedì 7 dicembre alle ore 17.00.

La serata si aprirà con un aperitivo di benvenuto, durante il quale sarà possibile ammirare l’esposizione delle sculture di artisti di spicco nel panorama nazionale quali Luciana Bertorelli, Ylli Plaka, Laura Peluffo, Gabry Cominale, Renza Laura Sciutto e il fotografo Silvio Massolo.

Le opere, in seguito, verranno battute all’asta e il ricavato sarà totalmente devoluto al Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi e al Lions Club Albenga Host, che lo investiranno in iniziative solidali sul territorio albenganese.

Ad allietare l’evento un imperdibile show cooking realizzato dal famoso chef stellato Igles Corelli.

L’evento, già pensato in precedenza per i professionisti, è stato convertito in un’asta di beneficenza con il coinvolgimento delle sopracitate associazioni, perché noi di Polocasa siamo molto sensibili e attenti alle tematiche sociali e al triste periodo storico che stiamo vivendo, che vede continui casi di violenza sulle donne.

Vista anche la rilevanza che rappresentano le quote rosa nella nostra Azienda, ci sembrava particolarmente importante poter fare qualcosa di concreto nel nostro piccolo per le donne del territorio albenganese e siamo onorati che così tante figure di spessore abbiamo deciso di mettersi in gioco al nostro fianco per questa fondamentale causa.

La partecipazione all’evento è aperta a tutti, previa conferma al numero 0182 593046 o all’indirizzo email info@polocasa.it