Albissola, iniziati i lavori di riqualificazione della fontana sulla Passeggiata degli Artisti (FOTO)

Sono iniziati i lavori di riqualificazione integrale ad Albissola Marina della fontana in zona S.Antonio sul Lungomare degli Artisti.

"La fontana, a seguito di malfunzionamenti e infiltrazioni d’acqua nella struttura muraria, langue in disuso da alcuni anni avendo avuto quasi sin dall’inizio della sua realizzazione verso i primi anni del 2000 problemi strutturali sugli impianti sia idrico che di illuminazione. Per tali motivi l’amministrazione Comunale ha inteso predisporre con il coordinamento dell'assessorato ai lavori pubblici, un progetto di rifacimento per ripristinarne il funzionamento e contemporaneamente rivederne l’impostazione formale, cromatica e materica, rendendola più coerente con le preesistenze all’intorno" ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro.

L’intervento prevede la demolizione della struttura posta a base della fontana per regolarizzarne il perimetro demolendo tutta la parte svasata; la demolizione del bordo perimetrale in pietra della fontana e della piastra in pietra posta al centro della fontana stessa; la demolizione delle piastrelle di rivestimento della fontana presenti nella parte interna sia sulla base che sulla bordura; la sostituzione completa dell’impianto idraulico, elettrico e di illuminazione della fontana; la sigillatura ed impermeabilizzazione della vasca interna; la posa di piastrelle maiolicate dipinte a mano realizzate da ceramisti Albissolesi, a rivestimento del bordo perimetrale esterno della fontana. Le Ceramiche Albissolesi coinvolte sono state individuate dalla ditta esecutrice dell’intervento e sono la Fabbrica Ceramiche G. Mazzotti 1903 in collaborazione anche con le Ceramiche Pierluca; posa di lastre in pietra naturale per formazione bordura perimetrale della fontana; il ripristino della pavimentazione esistente in cubetti di porfido nella parte perimetrale esterna della fontana e nelle parti oggetto di demolizione.

200mila euro sono stati finanziati dal Fondo Strategico regionale nell'ambito del Programma di Rigenerazione Urbana avviato negli anni da Regione Liguria per il miglioramento estetico e funzionale del molo Sant'Antonio e il recupero della fontana.

Per terminare l’opera sono previsti circa 120 giorni lavorativi, a cura della ditta esecutrice Forme d’Acqua della provincia di Venezia specializzata nella realizzazione di fontane.

Finito questo intervento a seconda delle risorse eventualmente ancora disponibili l'amministrazione valuterà un intervento di miglioramento estetico funzionale sul vicino molo S. Antonio.

"Da Assessore ai Lavori Pubblici e all'Attuazione del Programma non posso che ritenermi soddisfatto dell'ottenimento di questo nuovo concreto riconoscimento regionale che si va ad aggiungere agli 80mila ottenuti sempre sul fondo strategico regionale per la rigenerazione del tratto di levante del marciapiede di Cso Bigliati in fase di ultimazione comprensivo anche della realizzazione di una nuova fermata autobus in zona Pesci Vivi" ha spiegato Silvestro.

Quest'estate era stato posizionato temporamente all'interno della fontana "l'Esercito del Piccolo Pesce", l'installazione di Nino Ventura, composta da ben 12 personaggi in terracotta alti oltre 3 metri e realizzata nel 2008 nel Centro Museale Fornace Pagliero a Castellamonte, che si ispira all’esercito di terracotta di Xi’an, costruito tra il 246 e il 206 a.C. come riproduzione dell’armata che portò lo stato di Qin alla vittoria e unificazione dell’Impero cinese.

Purtroppo durante la stagione estiva erano stati diversi i furti dei pesciolini in ceramica posizionati all'interno delle statue. Tanto da portare l'artista a scrivere una lettera indirizzata ai ladri e a chi fosse interessato a ricevere in regalo un pesciolino invece che rubarlo.