Laigueglia, Confcommercio invita le associazioni cittadine ad un incontro: "Serve un tavolo permanente per programmare le iniziative future"

Continua il lavoro del presidente Confcommercio Ponente Daniele Ziliani a creare contatti e sinergie utili a favorire la visibilità e lo sviluppo delle imprese.

A Laigueglia dopo l'ingresso di Confcommercio nel Comitato Locale per il Turismo (CLT) passo determinante a portare presso l'Amministrazione la voce di chi si occupa, tramite l'esazione dell'imposta di soggiorno, di creare le risorse utili alla promozione ed allo sviluppo turistico del comune, il presidente Ziliani rivolge un invito ad un incontro con i principali gruppi imprenditoriali, Associazioni ed Istituzioni locali.

L'incontro avrà come finalità quella di delineare degli obbiettivi comuni nell'interesse dello sviluppo sociale ed economico del paese.

"Sono chiare ed encomiabili le iniziative che già vengono svolte a carattere culturale, sociale, di promozione turistica, di intrattenimento, da molte realtà associative dove spesso risulta evidente come la forza del volontariato, riesca ad accontentare quelle richieste che le Istituzione Pubbliche ad oggi non sono in grado di esaudire. Sono però convinto che un ulteriore sforzo di interazione e fattiva collaborazione tra le parti potrebbe facilitarne la realizzazione ed aumentarne l'efficacia".

"Concentrarci insieme su una ipotesi di paese condivisa, unendo risorse ed intrecciando competenze, non potrà che portare maggior beneficio per tutti. Così uniti sarà più facile affiancarci con responsabilità a chi si occupa della gestione amministrativa, agendo da stimolo con la collaborazione che da sempre ci contraddistingue. In questa ottica ho trovato quindi opportuno coinvolgere già da questa prima fase l'amministrazione comunale tramite i rappresentanti che riterrà più idonei. La proposta di Confcommercio sarà quella di costituire un tavolo permanente utile alla programmazione e realizzazione dei futuri progetti ed iniziative", conclude Ziliani.