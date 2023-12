Alassio e il mondo della cultura piangono il professor Andrea Gallea

Alassio in lutto per la scomparsa del professor Andrea Gallea, noto insegnante di italiano e latino al Liceo G. Bruno di Albenga. Aveva 85 anni.

“Oggi, 7 dicembre, festa patronale, veniamo a conoscenza della dipartita di chi è stato per la nostra associazione, una vera importante colonna – è il messaggio affidato ai social dai membri dell’associazione Vecchia Alassio -. Se n'è andato il professor Andrea Gallea. Il nostro cordoglio è manifestazione di un sincero affetto per una persona che tanto ha fatto per l'Ava. Addolorati, ricordandone il valore, diamo l'ultimo saluto all'indimenticabile prof, alla sua cultura, alla sua ironia, alla sua sagacia. Ci mancherà molto”.

Il professor Gallea ha fatto parte per diversi decenni dell’ambiente culturale del ponente savonese.

Il suo ex alunno Alessandro Chirivì lo saluta su Facebook così: “Ciao prof. Sei stato fondamentale nella mia formazione culturale negli anni del liceo e ricorderò sempre con piacere le storie, le curiosità e gli aneddoti che ci hai raccontato negli anni con la tua inarrivabile verve; porterò sempre con me la passione per la letteratura italiana che ci hai trasmesso con serietà e profondità ma sempre col sorriso sulle labbra e l'ironia di cui ci hai fatto dono a piene mani”.

“Mi piace immaginarti di nuovo con papà a discutere della bellezza del paradiso, e so che lo vorresti somigliante alla tua amata Alassio. Grazie per tutto quello che ci hai lasciato”.

Gallea lascia la moglie, la figlia Michela e il fratello Franco, anch’egli insegnante molto conosciuto per l’attività culturale sul territorio.