L'Asl assume 20 operatori sociosanitari, Fp Cisl: "Valutiamo positivamente queste assunzioni ma non bastano"

La carenza di operatori sociosanitari è una delle problematiche della sanità. Dopo una tranche di 10 operatori sociosanitari l'Asl assume a tempo indeterminato altri 20 Oss.

Le assunzioni vengono fatte attingendo alla graduatoria del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, di tre anni fa che era stato indetto per la copertura di 274 posti a tempo indeterminato.

L'ingresso di nuovo personale porteranno una boccata di ossigeno agli Oss attualmente in forza ai servizi dell'Asl2 ma secondo Fp Cisl che chiede altre assunzioni per coprire le carenze di organico, con carichi di lavoro che gravano sul personale.

"Valutiamo positivamente queste ulteriori 20 assunzioni - spiega Giovanni Oliveri di Fp Cisl - ma riteniamo che vista la situazione l'altra tranche di 20 assunzioni di Oss che la Direzione Asl ci ha sarà fatta nel terzo trimestre di quest'anno venga comunque anticipata al prossimo mese".

"E' quanto mai opportuno e necessario - prosegue Oliveri - che si provveda ad attivare da subito un ulteriore scorrimento della graduatoria, al fine di consentire ulteriori numerose assunzioni, così da risolvere le tante carenze in organico di Operatori Socio Sanitario in Azienda, che incidono negativamente in tutte le fasi del processo assistenziale. L'inserimento di nuove unità consentirebbe anche agli infermieri di essere sollevati dagli eventuali compiti impropri, concentrando conseguentemente tutto il loro tempo lavorativo sulle competenze specifiche e sulle responsabilità della professione".