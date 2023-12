Ferrania, infiltrazioni nel tetto delle scuole elementari: lavori affidati

Il comune di Cairo Montenotte interviene per garantire la sicurezza e l'integrità strutturale delle scuole elementari di Ferrania. A seguito di segnalazioni riguardanti infiltrazioni nella copertura in tegole dell'edificio, è stato ritenuto urgente attuare provvedimenti immediati per risolvere la situazione.

I lavori sono stati affidati alla ditta Tecno Costruzioni Srl con sede a Cairo Montenotte, per un importo pari a 2.200 euro oltre Iva.

Il piano d'azione contempla la rimozione e il successivo ricollocamento di tutte le tegole lungo i lati esterni delle falde, intervenendo solo dove necessario, nonché il relativo fissaggio al tavolato sottostante.