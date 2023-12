Finale, proseguono le asfaltature: lavorazioni su via Santuario e nella piazza della stazione ferroviaria

Riprenderanno nei prossimi giorni, per la precisione da domani (mercoledì 13 dicembre, ndr), le asfaltature nei diversi rioni di Finale Ligure che in questo periodo pre natalizio toccheranno tre aree, in attesa del completamento dei lavori relativi al duplice appalto di complessivi 650mila euro lanciato dal Comune.

Il primo intervento che sarà avviato è quello di via Santuario a Pia, dove, dopo il rifacimento dei sottoservizi (segnatamente delle fognature) della scorsa estate, verrà rifatto il manto stradale ora sconnesso: "Verrà coinvolto il tratto tra piazza Abbazia e via Paolo Cappa, dove si sono estesi i lavori per le fognature - spiega il vicesindaco Guzzi - e il cantiere durerà qualche giorno ma con continuità per quanto riguarda il traffico grazie a movieri e semaforo, senza chiusure particolari e con un senso unico alternato regolato dall'impresa appaltatrice".

A cascata, ossia per le giornate di lunedì e martedì 18 e 19 dicembre (maltempo permettendo), la ditta passerà a piazza Vittorio Veneto, ossia il piazzale della stazione ferroviaria. Con una sorta di "ritorno al passato" per la viabilità, come nei giorni degli scavi di via Brunenghi ma solamente per chi da Finalborgo dovrà dirigersi verso Finalmarina.

"Il tratto finale della via, dall'altezza dell'incrocio con via Dante, sarà chiuso in direzione mare fatto salvo per i residenti della zona che potranno comunque raggiungere le proprie abitazioni - aggiunge Guzzi - con il traffico deviato su via XXV Aprile, per la quale è rimasto ancora in vigore il doppio senso".

Dopodiché, i lavori si concentreranno tra via Castelli e via Belvedere: "In questo caso sono lavorazioni su strade con un traffico diverso per intensità rispetto a quello di via Brunenghi quindi si lavorerà, come per Pia, con un doppio senso alternato" precisa Guzzi.

Dopo le festività natalizie si procederà con altre lavorazioni: "Cercheremo di arrivare a colmare tutte le esigenze e segnalazioni, oltre a rilevazioni effettuate dal nostro ufficio, in tutti i rioni - conclude il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici - per sistemare e manutere molte strade urbane".