"Stil Novo Natalizio": appuntamento il 22 dicembre nella Basilica di San Biagio in Finalborgo

Si svolgerà venerdì 22 dicembre a partire dalle ore 16, presso la Basilica di San Biagio a Finalborgo, il concerto dal titolo “Stil Novo Natalizio” del pianista Alberto Luppi Musso. Questo artista genovese, ma ormai a pieno titolo “ponentino d’adozione”, negli anni ha saputo farsi apprezzare sempre di più come compositore e come esecutore.

L’ingresso è a offerta libera e l’evento è organizzato in collaborazione con il Centro Giovani Finale e sarà condotto dalla presentatrice Ilaria Rebaudo.

Ma non siamo, in questo caso, di fronte al classico “Concerto di Natale”. Infatti il 2023 è stato un anno particolarmente costellato da tragici fatti di cronaca che hanno visto come vittime incolpevoli le donne. Ed è quindi proprio a loro, le donne, che sarà dedicata la rassegna dei brani eseguiti sul palco dal Maestro Luppi Musso. Lo scopo è ancora una volta quello di utilizzare la musica per veicolare un importante messaggio di sensibilizzazione sociale verso ciò che ha ormai da tempo assunto i contorni di una vera e propria emergenza.

La performance del Maestro Alberto Luppi Musso sarà preceduta sul palco dalle esibizioni dei giovani pianisti (in ordine alfabetico): Viola Artax, Lucrezia Ferrara, Anna Francini, Miriam Joyce, Aylin Mazza e Riccardo Micangeli.

Infatti Luppi Musso non è soltanto un musicista, ma un valido didatta che ha saputo creare attorno a sé un “vivaio” di giovani talenti, ormai universalmente noti come “i Luppini”. Un percorso portato avanti negli anni con determinazione e con dedizione, nel nome dell’amore per la musica, della valorizzazione della cultura e, in molti casi, anche dell’inclusività.

I frutti si vedono: solo per citare un esempio, in questa fine del 2023 il singolo “Ricerca” della giovanissima pianista Viola Artax è volato al primo posto nella categoria “Best Sellers” di Amazon nella sezione musica classica e nel giro di pochi giorni dalla sua pubblicazione ha rapidamente infranto la soglia dei duemila ascolti sulla piattaforma di streaming Spotify. Inoltre il 15 dicembre uscirà il singolo “Drago sky” di Aylin Mazza.

Il programma della giornata sarà densissimo e ricco di sorprese; la scaletta prevede anche le riletture da parte dei giovani allievi di brani del repertorio classico di Beethoven, Lizst e Bach, materiale inedito composto dal Maestro appositamente per i ragazzi e persino, in anteprima, estratti dall’opera “Stil Novo – Beatrice” composta dal Maestro Luppi Musso su versi del Sommo Poeta Dante Alighieri.

L’evento in San Biagio del 22 dicembre, dunque, non sarà soltanto un concerto di alta qualità ma una vera e propria grande festa che vedrà radunati sul palco il Maestro Luppi Musso e i suoi “Luppini”.

Tutto ciò, lo ricordiamo, è possibile grazie anche alla sinergia con La Marca Aleramica e Sentieri 2M (Mare & Monti), realtà da tempo consolidate sul territorio e oggi fuse in un unico progetto finalizzato a diffondere in Liguria la Cultura con la C maiuscola e sotto ogni aspetto: arte, sport, valorizzazione del territorio, eccellenze enogastronomiche, promozione e comunicazione. Tutto questo con offerte e proposte veramente per tutti, in modo inclusivo e completo.

“Stil Novo Natalizio” dunque, si pone come un “ponte” verso un 2024 nel corso del quale La Marca Aleramica e Sentieri 2M sveleranno un dettagliato calendario di eventi e proposte.

Il Maestro Alberto Luppi Musso, infine, vuole porgere un ringraziamento alla Parrocchia di San Biagio in Finalborgo, al Parroco don Gianluigi Caneto e “Al Giardino degli Artisti” B&B.