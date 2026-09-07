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Cronaca | 07 settembre 2026, 12:12

Finale Ligure si prepara a dire addio a Paola, Mattia e Daniele: i funerali mercoledì 9 settembre nella Basilica di San Giovanni Battista

Il rito, unico per tutti e tre i componenti della famiglia, si terrà alle 10.30 a Marina. Nei giorni scorsi eseguita l'autopsia, poi il nulla osta dalla Procura. Sarà giornata di lutto cittadino

Finale Ligure si prepara a dire addio a Paola, Mattia e Daniele: i funerali mercoledì 9 settembre nella Basilica di San Giovanni Battista

Finale Ligure ha una data attorno alla quale raccogliersi nel dolore per la tragedia che negli scorsi giorni ha stravolto una famiglia e scosso l'intera comunità. 

Si terranno mercoledì 9 settembre, alle ore 10:30, nella Basilica di San Giovanni Battista a Finalmarina, i funerali di Daniele Baruzzo, Paola Siri e del figlio Mattia. Un unico rito per accompagnare l'intera famiglia, travolta nella notte tra il 2 e il 3 settembre dalla tragedia consumatasi nella loro abitazione di via dei Forti di Legnino.

Ad aprire la strada alla celebrazione è stato il nulla osta della Procura di Savona, arrivato nei giorni scorsi al termine degli accertamenti medico-legali disposti sui corpi delle vittime. Sono stati eseguiti gli esami autoptici e i prelievi necessari per le analisi tossicologiche, passaggi che gli inquirenti hanno ritenuto indispensabili prima di poter restituire le salme ai familiari e fissare la cerimonia.

Una data attesa da giorni dalla comunità finalese, ancora scossa da quanto accaduto a una famiglia descritta da chi la conosceva come "una famiglia come tante": lei architetto, con lo studio nella stessa abitazione; lui impiegato alla Bitron di Savona; il figlio quindicenne, da poco promosso agli esami di riparazione al Liceo Issel e giovane atleta del Finale Calcio.

Mercoledì la Basilica di San Giovanni Battista, cuore religioso di Finalmarina, si prepara ad accogliere una città intera. Il Comune, che aveva già annunciato la sospensione delle manifestazioni pubbliche, ha confermato il lutto cittadino in coincidenza con il giorno della cerimonia: un gesto simbolico per stringersi attorno a una tragedia che ha lasciato Finale Ligure senza risposte, e che ora, con la data dei funerali, entra in una fase nuova, quella dell'ultimo saluto.

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Mattia Pastorino

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