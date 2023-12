Savona, trovato il corpo di una donna senza vita in piazza del Popolo

Il corpo di una donna senza vita è stato ritrovato stamani (23 dicembre) a Savona, in piazza del Popolo, poco dopo le 7.

Dopo l’allarme di alcuni passanti, sono giunti sul posto i militi della Croce Oro Mare di Savona, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

La donna, una 64enne residente a Savona, si trovava distesa per terra tra due auto parcheggiate. Una volta sul posto, militi e personale medico non hanno potuto che constatare il decesso, di cui al momento non se ne conoscono le cause. Secondo quanto riferito, sembrerebbe un caso medico.

Sono intervenute le forze dell’ordine che si sono occupate di trasferire la salma al cimitero di Zinola per eventuali ulteriori accertamenti.