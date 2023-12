80 anni fa il "Natale di Sangue" alla Madonna degli Angeli: ricordati i 7 martiri antifascisti (FOTO e VIDEO)

Furono fucilati dai militi della Repubblica di Salò il 27 dicembre del 1943 nel Forte della Madonna degli Angeli i martiri antifascisti Cristoforo Astengo, Aurelio Bolognesi, Francesco Calcagno, Arturo Giacosa, Carlo Rebagliati, Aniello Savarese, Renato Vuillermin.

Una data che è conosciuta e passata nella storia della città capoluogo come il "Natale di Sangue", un'orrenda pagina da non dimenticare e che ha visto oggi condannare come ogni anno quel terribile gesto.

Questa mattina è stata deposta una corona di alloro alla base della lapide e successivamente sono intervenuti il Sindaco Marco Russo e il presidente provinciale dell'Anpi Renato Zunino.

"Una delle pagine più sanguinose vissute dalla città di Savona ed è doveroso ricordare e recarci nei luoghi della nostra memoria per tenere sempre accesa la cultura democratica e antifascista della nostra città, medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza - ha detto Russo - Significa oggi ricordare non eroi, super eroi, ma uomini, persone come noi che hanno saputo vedere nel momento piu cupo della nostra storia una luce".

"Queste sei persone che hanno dato la loro vita erano contadini, operai, intellettuali, avvocati, si vede che la Resistenza aveva il supporto di una serie di categorie che erano insieme per lo scopo della libertà. Credevano nella fine della guerra e in un mondo e paese nuovo. Purtroppo a 80 anni da quel momento siamo in un momento complicatissimo a livello internazionale ad una guerra in Europa se n'è aggiunta una in Medioriente - ha continuato il presidente provinciale dell'Anpi Renato Zunino - chi tenta di sminuire i valori dell'antifascismo bisogna fermarli, lo dobbiamo a loro, il loro sacrificio non deve essere vanificato".