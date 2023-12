Savona, lavori del Rio Molinero in via Stalingrado: un incontro pubblico per spiegare l'intervento e il cronoprogramma

I nuovi lavori di messa in sicurezza del Rio Molinero, nella parte che interesserà via Stalingrado, l'arteria che collega l'autostrada al centro città, sono stati affidati alla Sirce e intorno alla Primavera dovrebbero prendere il via.

Sarà un intervento complicato per il quale l'amministrazione prevede di organizzare nei primi mesi del prossimo anno un incontro con i residenti per illustrare il tipo d'intervento, il cronoprogramma e come la zona sarà interessata.

"I lavori, per una cifra complessiva di cir ca 1,8 milioni, sono molto importanti per la messa in sicurezza del rio Molinero e per la prevenzione del rischio idraulico – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Lionello Parodi – a questi si aggiungeranno poi quelli su via Buonarroti e previsti dal commissario. Per i prossimi cantieri che si apriranno e che interesseranno dia Stalingrado faremo un incontro pubblico con la popolazione del quartiere per illustrare lavori e cronoprogramma ma soprattutto per fare sì che eventuali disagi siano ridotti al minimo".

La mitigazione del rischio idraulico del rio Molinero avverrà sia per allargamento della sezione della sponda sinistra (quella che dà su via Buonarroti) e per innalzamento del piano viario (su via Stalingrado). Per fare questi lavori è prevista la demolizione del piano viario che verrà successivamente ricostruito su travi in calcestruzzo armato, fondate su una serie di micropali.

In corrispondenza di via Stalingrado, strada di primaria importanza, le travi laterali in calcestruzzo armato saranno dotate di micropali verticali con la funzione di sopportare prevalentemente i carichi verticali e di micropali inclinati che sopporteranno le azioni orizzontali indotte dal traffico. I lavori dovranno essere completati in un anno.