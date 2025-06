Peste suina africana, primo caso a Bergeggi, altri animali positivi nelle Albisole

Ancora casi di cinghiali colpiti dalla peste suina nel Savonese, con il primo registrato nel Comune di Bergeggi. Dagli ultimi dati ' dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta risultano tre nuove positività in provincia di Savona, una ad Albisola Marina (dove salgono a tre in tutto ), una ad Albisola Superiore (sette), una a Bergeggi con il primo caso segnalato. Il totale in regione sale a 1.111 casi.

Le altre nuove positività nella Regione sono: tre in provincia di Genova, una a Genova (276 casi in totale), una a Rapallo (quarto), una a Santa Margherita Ligure (secondo).

Con il caso di Bergeggi salgono a 186 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.