Maturità 2026: conclusa la prima prova per gli oltre 11mila studenti liguri

Si è conclusa alle 14,30 la prima prova scritta dell’Esame di Stato 2026, che ha visto protagonisti 11.503 studenti in tutta la Liguria.

Dalle 8.30 di questa mattina, i candidati distribuiti tra le province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona si sono misurati con le tracce ministeriali all'interno di 599 commissioni d'esame.

Le prove hanno offerto un ventaglio variegato di spunti di riflessione. Per la tipologia dell'analisi del testo, gli studenti hanno potuto confrontarsi con la poesia "Passerò per Piazza di Spagna" di Cesare Pavese o con un brano tratto da “I piaceri” di Vitaliano Brancati. La tipologia del testo argomentativo ha invece proposto temi di ampio respiro, tra cui il libro “Alzarsi all'alba” di Mario Calabresi, le riflessioni di Frank Furedi ne “I confini contano”, il discorso di insediamento di Giuseppe Saragat davanti all'Assemblea Costituente e le considerazioni di Piero Bianucci sulla creatività scientifica. Infine, per il tema di attualità, i maturandi si sono cimentati con il concetto di “incanto” e la capacità di stupirsi di fronte alla scienza, prendendo spunto da un articolo di Wenke Husmann.

In questo importante momento di passaggio per migliaia di giovani liguri, il Presidente della Regione Marco Bucci e la vicepresidente con delega alla Scuola Simona Ferro hanno voluto inviare un messaggio di vicinanza e incoraggiamento.

Il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha dichiarato: "Questa mattina, per migliaia di studenti liguri, inizia l'esame di maturità. Un momento fatto di emozioni, aspettative, ansia e sogni. Sensazioni che si ricordano per tutta la vita, perché la maturità non è solo un esame: è una tappa importante del vostro percorso di crescita. Affrontate queste prove con serenità, fiducia e consapevolezza del lavoro fatto in questi anni. Qualunque sarà il vostro percorso dopo la maturità, ricordate che il futuro si costruisce con impegno, curiosità e coraggio. Siate orgogliosi della strada percorsa fin qui e guardate avanti con fiducia. Forza ragazzi, tutta la Liguria fa il tifo per voi e crede nel vostro talento".

A queste parole si è unita la vicepresidente Simona Ferro: "Un grandissimo in bocca al lupo alle ragazze e ai ragazzi della Liguria che oggi siedono tra i banchi per affrontare la prima prova d'esame. La maturità è un traguardo importante, ma soprattutto un bellissimo trampolino di lancio verso il domani. Affrontate i prossimi giorni con fiducia nelle vostre capacità, con calma e quel pizzico di audacia che serve per superare ogni ostacolo. Un ringraziamento va ai professori e alle famiglie che vi hanno accompagnato per mano fino a qui. Il futuro vi aspetta e la Liguria è orgogliosa di voi".