Lunghe code sul Nava e in autostrada per il solito traffico da rientro del primo gennaio

Lunghe code in queste ore per chi dovesse mettersi alla guida. Il solito traffico da rientro dopo i festeggiamenti del Capodanno che molti hanno scelto di trascorrere sulla riviera ligure o in qualche località dell’entroterra.

In particolare sul colle di Nava forti rallentamenti in direzione Ceva tra Priola e Bagnasco a partire dal pomeriggio di oggi. Da segnalare anche code in autostrada sull’A6, sia in direzione Torino che in direzione Savona, dal primo pomeriggio in particolare ad Altare nel bivio tra la Torino Savona e la Genova Ventimiglia. La tratta autostradale è stata anche interessata nel pomeriggio da grossi banchi di nebbia tra Torino e Marene in entrambe le direzioni.

Infine, a compromettere ulteriormente la viabilità autostradale, un incidente avvenuto intorno alle ore 17 al chilometro 88 dell’A6 tra Millesimo e Ceva sempre in direzione Torino.