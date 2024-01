Il Coro Polifonico Sine Nomine si esibisce a Finale e Pietra

Il Coro Polifonico Sine Nomine si prepara a regalare momenti di bellezza e armonia in due imperdibili esibizioni, rendendo omaggio alla stagione natalizia con la potenza della musica e della voce umana.

Il primo appuntamento avrà luogo sabato 6 gennaio, presso l'Abbazia a Finalpia. Un evento speciale in occasione della presentazione della statua restaurata della Madonna Immacolata. Questo dono prezioso alla Comunità Parrocchiale, offerto da una generosa benefattrice, sarà il fulcro di una giornata di celebrazione e gratitudine. Il Coro si esibirà in un concerto emozionante subito dopo la messa delle 18, donando un'atmosfera di solenne suggestione a questo momento di importanza straordinaria.

Il 7 gennaio invece, l'esibizione si terrà alle 15:30, nella suggestiva cornice della Chiesa Vecchia di Pietra Ligure, in piazza del Mercato. In questo luogo carico di storia e significato, il Coro Polifonico Sine Nomine offrirà un'ultima esibizione per chiudere il periodo natalizio con un concerto che promette di toccare i cuori di tutti i presenti.