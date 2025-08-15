Notte di sirene a Ferragosto nel Ponente savonese: aggressioni e soccorsi per alcol e droghe

Notte ad alta tensione tra Alassio, Albenga e Loano, dove si sono susseguiti interventi per liti, aggressioni e soccorsi a persone in stato di alterazione dovuta ad alcol o sostanze stupefacenti.

Il primo episodio si è verificato intorno all’1.40 ad Alassio, in via Roma, per un’aggressione senza gravi conseguenze. Poco dopo, a Loano, un’ambulanza è intervenuta per un’intossicazione etilica: la persona coinvolta è stata portata in codice verde all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Verso le 2.55, nuova aggressione ad Alassio in passeggiata Enrico Toti: la vittima, colpita in circostanze ancora da chiarire, è stata trasferita in codice giallo al Santa Corona.

Alle 6.45 circa, un’ulteriore aggressione ad Albenga in via Michelangelo Buonarroti ha richiesto l’intervento della Croce Bianca di Albenga e dell’automedica del 118: un giovane è stato portato in ospedale, anche in questo caso in codice giallo.

Non sono mancati altri interventi per abuso di alcol: segnalazioni ad Alassio, in piazza della Stazione, e ad Albenga, in via dottor Nicolari, oltre a diversi casi registrati a Savona nella serata di ieri.

Particolarmente impegnate anche le forze dell'ordine intervenute ad Albenga e Alassio in risse e liti.

Un bollettino che conferma, ancora una volta, come le notti ferragostane siano un banco di prova impegnativo per soccorritori e forze dell’ordine.