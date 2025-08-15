Precipita dalla scogliera di Capo Mele: trasportato in elisoccorso al Santa Corona

Momenti di paura questa mattina intorno alle 8.30 a Capo Mele, nel territorio del Comune di Andora, dove un uomo è precipitato rovinosamente in mare dopo una caduta dalla scogliera a picco.

La segnalazione è giunta nelle prime ore del giorno alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Savona, che ha immediatamente disposto l’uscita del battello pneumatico G.C. 354, di base nel porto di Andora.

Dopo una rapida operazione di ricerca, il personale della Guardia Costiera ha individuato l’uomo in acqua, ferito gravemente alla schiena e alla testa, con abbondante perdita di sangue. I soccorritori lo hanno recuperato a bordo e posto in posizione di sicurezza, avvolgendolo in una coperta termica e tamponando la ferita alla nuca, mentre cercavano di mantenerlo cosciente.

Il battello si è poi diretto verso il porto di Andora, dove ad attendere c’erano un’ambulanza della Croce Bianca di Alassio e una pattuglia della Stazione Carabinieri di Laigueglia. L’uomo, affidato alle cure dei sanitari, è stato trasportato al campo sportivo di Andora, dove l'elisoccorso Drago lo ha preso in carico per il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Pietra Ligure.