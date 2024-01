Lo spurgo delle fogne è un'operazione necessaria per mantenere la rete fognaria in buone condizioni e prevenire il rischio di allagamenti, intasamenti e cattivi odori. Tuttavia, se non eseguito correttamente, può causare anche danni alle tubature, agli impianti idraulici e all'ambiente. Nelle guida che seguirà vedremo come prevenire i danni causati dallo spurgo delle fogne, seguendo alcune semplici regole.

Cosa fare prima dello spurgo delle fogne

Prima di procedere allo, è importante verificare lo stato delle tubature e degli impianti idraulici, per individuare eventuali anomalie o perdite. Inoltre, è bene informarsi sullee sui requisiti tecnici richiesti dall'azienda che effettua lo spurgo. Infine, è consigliabile avvisare i vicini di casa e gli altri utenti della rete fognaria, per evitare disagi o problemi di convivenza.

Nel caso in cui non si abbia particolare esperienza con lo spurgo delle fogne, è probabile che non si riesca a prevedere la durata totale dell’intervento. Per questo motivo è bene armarsi di pazienza ed avvisare tutti gli utenti della rete idrica dell’eventuale disagio che potrebbe verificarsi. Ciò non di meno, ci teniamo a precisare che, specialmente nel caso di abitazioni o edifici commerciali privati, il disagio si estende soltanto alla struttura in questione.

Cosa fare durante lo spurgo delle fogne

Durante lo spurgo delle fogne come consigliato da Spurghimilano24, è fondamentale seguire le indicazioni dell'azienda che esegue l'intervento e. In particolare, è necessario:

● Chiudere i rubinetti e gli scarichi degli apparecchi sanitari, per evitare il ritorno dei rifiuti liquidi nelle abitazioni.

● Non utilizzare i servizi igienici, le docce, le lavatrici e le lavastoviglie, per non sovraccaricare la rete fognaria.

● Non gettare nei lavandini o nei water sostanze chimiche, oli, grassi o altri materiali che possano danneggiare le tubature o ostacolare lo spurgo.

● Non avvicinarsi alle bocche di ispezione o ai pozzetti durante lo spurgo, per evitare il contatto con i rifiuti liquidi o con i gas che si possono formare.

● Non parcheggiare le auto o altri mezzi sopra le bocche di ispezione o i pozzetti, per non impedire l'accesso all'azienda che effettua lo spurgo.

Questi consigli sono diretti, principalmente, al facilitare l’intervento dell’azienda e dei professionisti del settore. In particolare vogliamo sottolineare che l’intervento di spurgo delle fogne causa quasi sempre cattivi odori: sia per i rifiuti organici presenti nelle fogne stesse, sia per i prodotti che vengono usati durante l’intervento, questa considerazione ci porta al prossimo step: cosa fare dopo lo spurgo delle fogne.

Cosa fare dopo lo spurgo delle fogne

Una volta concluso lo spurgo delle fogne, è importante ricordarsi di:

● Arieggiare gli ambienti: così da “smaltire” eventuali cattivi odori prodotti durante l’operazione;

● Disinfettare le superfici, specialmente i sanitari, in modo da ripristinare l’ambiente salubre ideale per l’uso quotidiano;

● Riaprire i rubinetti dell’acqua, se sono stati chiusi;

● Controllare il corretto funzionamento dell’impianto idraulico, sia per quanto riguarda lo scarico dell’acqua, sia per quanto riguarda il corretto circolo dell’acqua.

Quali danni può causare lo spurgo delle fogne?

Lo spurgo delle fogne è un'operazione di manutenzione che consiste nella rimozione dei residui solidi e liquidi che si accumulano nelle tubazioni e nei pozzetti delle reti fognarie. Questa operazione è necessaria per garantire il corretto funzionamento del sistema di smaltimento delle acque reflue e per prevenire il rischio di intasamenti, allagamenti, cattivi odori e contaminazioni ambientali.

Tuttavia, lo spurgo delle fogne può causare anche alcuni danni se non viene effettuato nel rispetto delle norme di sicurezza e delle buone pratiche. Alcuni dei possibili danni sono:

- La fuoriuscita di liquami e gas tossici nell'aria, che possono provocare inquinamento atmosferico, irritazione delle vie respiratorie, mal di testa, nausea e intossicazioni.

- La diffusione di agenti patogeni e parassiti nelle acque superficiali e sotterranee, che possono causare malattie infettive, come dissenteria, colera, epatite, leptospirosi e altre.

- Il deterioramento delle infrastrutture fognarie, che possono subire corrosione, erosione, rottura o deformazione a causa della pressione dell'acqua e dei prodotti chimici usati per lo spurgo.

- Il danneggiamento di altre opere sotterranee, come cavi elettrici, tubazioni del gas, condotte idriche e altre, che possono essere perforate o spostate dal getto d'acqua ad alta pressione usato per lo spurgo.

- Il disturbo della fauna e della flora locali, che possono subire alterazioni del loro habitat naturale, stress, riduzione della biodiversità e perdita di specie protette.

Per evitare questi danni, è importante affidarsi a ditte specializzate e autorizzate per lo spurgo delle fogne, che siano dotate di attrezzature adeguate e personale qualificato - anche per evitare grossi inconvenienti, come ci consiglia anche PuntoSicuro.