Carcare rilancia la macchina comunale: piano per servizi più efficienti e Polizia Locale unificata con Cairo

“L’Amministrazione Comunale di Carcare si è posta come obiettivo primario quello di efficientare e migliorare i servizi resi ai cittadini e, per fare ciò, ha inteso, innanzitutto, partire da una riorganizzazione della struttura interna, della cosiddetta ‘macchina comunale’, volta ad ottimizzare le risorse già presenti e a programmare le future giuste assunzioni. Il Segretario Comunale ha già ricevuto in tal senso esplicito mandato dalla Giunta e lo stesso Consiglio Comunale ha fornito gli indirizzi per procedere a modificare la struttura”.

Lo dice in una nota il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri.

“Proprio nell’ambito di questa riorganizzazione – prosegue -, l’Amministrazione di Carcare ritiene importante attenzionare i servizi a stretto contatto con la cittadinanza per fornire supporto e, nello specifico caso della Polizia Locale, per garantire una maggiore presenza sul territorio: a tal fine, in un’ottica di collaborazione tra Enti e di sinergie fra le varie forze, vi è l’intenzione di creare un unico Comando di Polizia Locale con il Comune di Cairo Montenotte, una nuova realtà che vuole garantire un miglioramento della quantità e della qualità del servizio”.

“Negli anni – dice -, questa partnership, che a suo tempo era già stata attuata tra i due comuni, aveva consentito una gestione condivisa. La volontà è quella di riattivare questo percorso di collaborazione, nel rispetto del principio di cooperazione tra Enti della Pubblica Amministrazione e dell’efficienza dell’azione amministrativa”.

“Siamo certi – conclude - che questa sinergia potrà portare benefici concreti ai nostri territori, assicurando un servizio di sicurezza e ordine pubblico sempre più efficace e coordinato”.