Al via a Las Vegas il Consumer Electronic Show 2024

Giovedì 11 gennaio alle ore 17:30 Confindustria Imperia organizza un convegno dedicato ai temi della digitalizzazione e della globalizzazione, in diretta dal CES di Las Vegas, la più importante fiera tecnologica al mondo. L’evento si terrà presso la sede ANCEF, l’Associazione Nazionale Commercianti ed Esportatori Fiori, presso il Museo del Fiore, in Corso Cavallotti a Sanremo e potrà essere seguito anche in diretta sulla pagina Linkedin di Confindustria Imperia.



Al convegno interverranno Paolo di Massa, Presidente di ANCEF, che parlerà di commercio internazionale, a seguire verranno presentate alcune delle start up seguite dallo Sportello attivato la scorsa primavera da Confindustria Imperia. Direttamente dal CES di Las Vegas, Fabio Asselle CEO di Dazerolab, esporrà le opportunità e le tendenze presenti al CES 2024 interessanti per il nostro territorio e introdurrà delle start up innovative italiane presenti alla fiera. A seguire Sebastiano Peluso Head of Hi Tech di ICE, parlerà dei servizi offerti dall’ Istituto Commercio Estero per le imprese italiane che vogliono avere un mercato di sbocco negli USA. Justin Highman Depuy e Sandrine Duval racconteranno il modello economico del Principato di Monaco e l’ecosistema creato per le start up monegasche. Marc Lionelle Gatto, Fondatore di My Global Village parlerà dell’innovazione globale come motore di ricerca dei territori. Concluderà l’evento Saul Convalle, Presidente della sezione Innovation Technology di Confindustria Imperia.



“Confindustria Imperia inizia l’anno con un evento dedicato alla digitalizzazione ed alla globalizzazione, due argomenti estremamente attuali che intendiamo sviluppare al meglio durante il corso del 2024”- commenta il Direttore di Confindustria Imperia Paolo Della Pietra che prosegue: ”Voglio ringraziare Fabio Asselle, che non solo ha dato all’associazione la grande opportunità di avere una finestra privilegiata sul CES di Las Vegas, ma è riuscito a ponderare l’evento sui bisogni delle aziende del nostro territorio. Un convegno interattivo, dove verranno presentate numerose start up italiane in collegamento dagli USA. Gli associati, e non solo, potranno partecipare in presenza all’evento, che abbiamo deciso di rendere più informale organizzando un “apericonvegno”, oppure in diretta sulla nostra pagina LinkedIn. Novità del 2024: il calendario degli eventi di Confindustria Imperia prevede che alcuni di essi vengano organizzati nelle sedi dei nostri associati, un’idea nata per far conoscere le diverse realtà che compongono l’associazione”.