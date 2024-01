Vertenza in porto, revocato lo sciopero: trovato un accordo sulla flessibilità e i cambi turno

E' durato due ore e mezza l'incontro nel quale è stato trovato un accordo con l'annullamento di fatto dello sciopero dal 15 al 17 gennaio indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti lo scorso 31 dicembre.

Al tavolo di ieri hanno partecipato il commissario dell'Autorità di Sistema Portuale Paolo Piacenza, i rappresentanti delle tre sigle sindacali, l'rsu aziendale, i vertici di Vado Gateway e Unione Industriali. I lavoratori quindi riceveranno un adeguamento salariale di 10 euro in più al giorno sulle giornate di flessibilità (da 20 a 30 euro) e avranno un aumento del valore dei cambi turno volontari a 40 euro (erano 20 euro).

"La Filt-Cgil è soddisfatta del fatto che i lavoratori di Vado Gateway abbiano sostenuto le posizioni delle segreterie evitando scappatoie, piani B e tavoli di raffreddamento separati; questo è il risultato. La lotta paga. Ora guardiamo al rinnovo dell'integrativo del terminal che tra qualche mese cominceremo a discutere" spiega Alessio Negro, segretario porti provinciale Filt Cgil.

"Abbiamo chiuso la vertenza in maniera positiva con l'azienda che ha accolto le nostre richieste - ha detto Danilo Causa, segretario Fit Cisl - ci sono state anche delle migliorie per quanto riguarda le mansioni, ci saranno anche dei tavoli tecnici dovrà si andrà a cercare di migliorare alcune attività, sia a livello organizzativo che remunerativo e ci sarà anche la possibilità di passaggio di livello e per alcune mansioni c'è stata data la garanzia di questa possibilità nel mese di aprile. Ringraziamo i lavoratori per il sacrificio che hanno fatto in questo periodo, nel quale non ci sono stati straordinari, né flessibilità. Grazie al loro impegno siamo riusciti ad ottenere questo".

"Siamo soddisfatti che il tavolo convocato da AdSP presso la sede savonese dell’Ente abbia consentito di raggiungere in tempi rapidi una positiva conclusione della vertenza insorta conciliando le richieste dei lavoratori con la piena operatività del terminal Vado Gateway. Lo sviluppo delle operazioni portuali e delle tematiche occupazionali sono al centro dell’agire dell’Ente e tavoli come questo consentono di guardare ancora con maggior ottimismo allo sviluppo dei nostri porti", ha commentato il Commissario dell’AdSP del Mar Ligure Occidentale Paolo Piacenza.

Soddisfazione anche dall'operatore Vado Gateway, che in una nota ha spiegato: "Con la firma dell’integrazione del contratto di secondo livello in essere riguardante il personale del Container Terminal si apre una nuova fase di rinnovato dialogo tra le parti, con l’obiettivo comune e mai venuto meno di tutelare i legittimi interessi dei lavoratori e traguardare insieme nuovi orizzonti di crescita".

"Vado Gateway manterrà quello spirito collaborativo che da sempre ha caratterizzato le relazioni sindacali e continuerà a confrontarsi con le segreterie e i lavoratori nel rispetto dei relativi ruoli" si legge in calce alla nota nella quale l'azienda ringrazia in particolare il commissario Piacenza e il direttore territoriale Paolo Canavese "per il supporto fornito nella fase finale del dialogo con le organizzazioni sindacali".