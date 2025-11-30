Savona, 18enne accoltellato alla schiena al luna park del Prolungamento: codice giallo al San Paolo (FOTO)

Attimi di paura nel tardo pomeriggio a Savona, dove un 18enne è stato accoltellato nella zona del Prolungamento, molto frequentata in questi giorni per la presenza del luna park.

L’allarme è scattato poco dopo le ore 18: la centrale operativa del 112 ha inviato la Croce Bianca, l’automedica Sierra 1 e le pattuglie di Polizia di Stato e Carabinieri, giunte in pochi minuti.

Il giovane, da poco maggiorenne di nazionalità albisolese, colpito da un fendente alla schiena sul lato destro, sarebbe stato ferito nell’area sono presenti gli autoscontri.

Trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo, non si troverebbe in pericolo di vita secondo le prime valutazioni mediche.

Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine che hanno raccolto le prime testimonianze.

Il giovane è stato colpito alle spalle e non avrebbe riconosciuto il suo aggressore.