Albenga, completata la riasfaltatura di via Papa Giovanni fino all'intersezione con viale Liguria

È terminato nella giornata di oggi, martedì 16 gennaio, l’intervento di rifacimento asfalti di via Papa Giovanni fino all’intersezione con viale Liguria.

Afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: "Via Papa Giovanni ha cambiato volto. Terminato il primo lotto che ha visto il rifacimento dei marciapiedi, la sostituzione delle alberature e la riasfaltatura del tratto, abbiamo proseguito l’intervento con il rifacimento della sede stradale fino all’intersezione con viale Liguria".

"Continuiamo, con l’impegno che abbiamo sempre messo in questi anni, a investire nella nostra città ritenendo che una manutenzione costante e programmata delle strade e dei marciapiedi (lo scorso anno abbiamo investito oltre 3 milioni di euro), come dei corsi d'acqua e in generale del territorio, che segua criteri di rotazione e pianificazione degli interventi, sia il modo migliore per rendere la città a misura di cittadino", conclude il primo cittadino. Venerdì 19 gennaio alle ore 12 si terrà l’inaugurazione di via Papa Giovanni XXIII.