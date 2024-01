Savona, passeggiata a mare di via Nizza, il Comune vuole recuperare anche il tratto di Zinola

I lavori dovevano partire nel febbraio del 2021. Dopo una revisione del progetto, che tagliavano il tratto di via Nizza a causa degli incrementi dei costi dei materiali, e vari incontri tra Comune e impresa, Palazzo Sisto ha trovato un accordo definitivo che ricomprenderà il tratto di passeggiata di Zinola.

La nuova progettazione permetterà di contenere i costi e di fare l'opera nella sua completezza, come previsto in origine. Palazzo Sisto resta in attesa dell'ok ufficiale del ministero, poi ci sarà la conferenza dei servizi.

La prima parte di passeggiata, partendo dalle Fornaci, è dal campetto da calcio Maracanà per collegarsi con la passeggiata dei giardini Isola della Gioventù dalle scuole XXV Aprile; la seconda parte, dal Rio San Cristoforo sino al Mercatò, poi dal Rio Quattro stagioni sino al rio Molinero, dagli ex Solimano. L'ultimo tratto è quello a Zinola degli ex bagni la Playa.