Varata la “Porto Vado X”, la nuova bettolina amica dell’ambiente realizzata nel cantiere Eurocraft

“L'inaugurazione della M/N Porto Vado Xº rappresenta un giorno di festa non solo per Transmare e per la famiglia Conni, che stimo umanamente prima ancora che professionalmente per la grande passione e professionalità, ma è evidente come questo momento sia occasione di orgoglio e partecipazione sincera dell'intero comparto imprenditoriale e commerciale legato al porto di Savona-Vado, che non può che riconoscere la chiave del proprio inarrestabile sviluppo, proprio nella determinazione e nei grandi investimenti economici, infrastrutturali e di servizi, in cui Transmare stessa ha sempre creduto, orientando la propria mission a continui e sempre più ambizionsi standard di modernità, sicurezza ed innovazione, contribuendo così a rendere Vado Ligure un hub portuale sempre più strategico per il grande commercio internazionale”. Così ha dichiarato il Presidente Olivieri, che, nel più classico degli auspici marinareschi ha salutato il varo con il benaugurale “Buon vento!”.

"Questa mattina la Transmare ha varato ufficialmente la Porto Vado X, l'ultima unità navale della sua flotta. La cerimonia si è tenuta presso il cantiere della Eurocraft. La Portovado X è una bettolina a doppio scafo di ultima generazione, lunga 24 metri, compatibile con l'ambiente e dotata di set anti-inquinamento, al servizio dei mezzi nel porto di Savona-Vado - il commento del sindaco di Savona, Marco Russo - Dobbiamo ringraziare la Transmare e il suo presidente, Fabrizio Conni, per il grandissimo impegno che pone sui temi dell'innovazione, della sicurezza per i lavoratori e dell'ambiente, un esempio di impresa virtuosa che interpreta nel migliore dei modi l'anima portuale del nostro territorio".

"Lo scalo di Savona-Vado è in continua crescita e questo avviene anche grazie alla vivacità e capacità imprenditoriale delle aziende che operano nel nostro porto e all'ottimo dialogo che questi imprenditori sanno instaurare sia con l'Autorità Portuale sia con le Amministrazioni comunali" ha concluso il primo cittadino savonese.