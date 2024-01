Quando parliamo di Rolex GMT stiamo parlando intanto di uno dei modelli e delle serie più famose di questa azienda che si occupa della produzione in vendita di orologi di lusso ormai da più di cento anni e parliamo di una azienda Svizzera che ha sede a Ginevra e che comunque ha dei rivenditori ufficiali in tutto il mondo, ma soprattutto ha degli appassionati e dei collezionisti che la amano da qualsiasi parte.

Se per esempio parliamo di collezionisti gli stessi non solo amano l'azienda e la seguono sempre per tutti i modelli che propone, ma sono persone che concretamente poi sono disponibili a spendere delle cifre molto elevate quando vogliono trovare un modello particolare come questo di cui stiamo parlando e che magari era uscito a edizione limitata e non riescono più a trovare.

Ed è per questo motivo che poi quando parliamo di questi argomenti non possiamo che menzionare l'importanza del ruolo dei punti vendita di compro e vendo Rolex, che sono dei punti di riferimento per persone che vogliono farsi fare una valutazione del loro Rolex eventualmente per rivenderlo e sono anche un punto di riferimento per i collezionisti.

Ma soprattutto possiamo dire che sono un ponte tra le due categorie di persone che altrimenti ove avessero desiderio di acquistare un modello usato della Rolex o quando volessero rivendere loro sarebbero costretti a mettersi d'accordo e quando ci sono accordi tra privati in questo ambito ci sono dei rischi che in questo modo invece si evitano.

Ad esempio, magari noi abbiamo un Rolex GMT un modello molto vecchio già lanciato nel 1955 ed è un orologio della Rolex considerato iconico se vogliamo e magari lo abbiamo ricevuto per regalo e ora vogliamo rivenderlo per qualche motivo e in questo modo abbiamo la certezza che nessuno ci fregherà.

E comunque è sempre giusto ricordare che questa azienda si contraddistingue per la produzione di orologi non solo molto raffinati come design, ma anche che predilige materiali solidi e robusti oltre che raffinati e sono orologi che non conoscono età ed ecco perché poi valgono addirittura di più quando sono antichi.

I Rolex GMT sono molto amati dagli appassionati che fanno parte del mondo gli orologi di lusso

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte questi Rolex GMT sono molto amati e sono molto apprezzati dai clienti e soprattutto sono molto famosi tra il mondo dei viaggiatori, visto che lo stesso modello ci dà la possibilità di controllare l'ora di due fusi orari differenti simultaneamente.

Inoltre, alcuni modelli attuali hanno quello che si chiama disco della Lunetta e hanno un acciaio con bracciale Giubileo e sono cose che per chi non conosce questi orologi non può capire quanto possono essere graditi invece dai collezionisti.

Altra cosa molto interessante da sottolineare è che in genere questo modello ha una lancetta supplementare, oltre a quella dei secondi e dei minuti che effettua un giro del quadrante in 24 ore ed ha anche un sistema. definito dai professionisti che li vendono, anti-scalfitture.