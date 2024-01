Un nuovo approccio alla formazione professionale: arriva a Savona l’Accademia Immobiliare e Condominiale

E' nata ufficialmente ieri (17 gennaio, ndr) anche a Savona la sezione provinciale dell’Accademia Immobiliare e Condominiale (AIC).

Ad aprire ufficialmente i battenti savonesi del sodalizio è stato l'incontro tra il presidente provinciale, l'avvocato Franco Li Causi, il segretario Marina Blengeri e il tesoriere geometra Stefano Caorsi, coordinati dal coordinatore regionale Roberto Giannecchini.

"Non si tratta di un nuova associazione di amministratori di condomino - spiega Giannecchini - ma bensì di un'accademia la quale pone al centro del suo progetto un’attività a difesa e un moderno sviluppo della professione di Amministratore di Immobili, Amministratore di Condominio e Revisore Contabile Condominiale, nel rispetto delle Pari Opportunità, coordinando ogni azione al fine di promuovere anche la formazione professionale, nel rispetto dalle normative vigenti".

Il contesto attuale del mercato immobiliare, caratterizzato da significativi cambiamenti sotto l'aspetto giuridico, economico ed energetico, rende fondamentale elevare l'asticella della professionalità.

"Per questo AIC Savona si occuperà di formare sia i nuovi professionisti che coloro che la professione già la svolgono ad essere un riferimento per la tutela del patrimonio immobiliare. Amministratori di Condomino, Gestori Immobiliari, Revisori dei Contabili Condominiali sono e saranno la professione del futuro" aggiunge il coordinatore regionale.

Quattro saranno le sedi: la prima presso la sede legale in via Venezia 7/1, la seconda presso lo studio Blengeri in via Montenotte 6/2, la terza presso lo studio del geometra Stefano Caorsi in via Pia 3/6, e la quarta presso lo studio del dottor Roberto Giannecchini in Corso Italia 2R.