Provincia, con l'election day l'8 e 9 giugno per Palazzo Nervi si voterebbe a fine luglio

Il testo del decreto che avrebbe dovuto stabilire l’election day unificando elezioni amministrative, regionali ed europee per l’8-9 giugno verrà ripresentato alla prossima riunione del Consiglio dei ministri. La bozza di decreto, che potrà subire variazioni, prevede poi la candidatura ad un terzo consecutivo mandato i sindaci dei Comuni con più di 5mila abitanti e fino a 15mila, dove ora vige il limite di due mandati di fila. Ci sarebbe l'accordo politico e il decreto, salvo imprevisti e qualche modifica, dovrebbe essere approvato.

Il Consiglio dei Ministri di martedì 16 gennaio 2024 ha rinviato alla settimana prossima lo schema di decreto legge con le disposizioni per le consultazioni elettorali dell’anno 2024.

Per le europee e per le comunali, che nella nostra provincia vedono al voto 40 Comuni, le date previste sarebbero sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, quando inizieranno subito le operazioni di scrutinio. Dalle amministrative dipenderanno le elezioni provinciali, ente amministrativo di secondo livello dove votano gli amministratori locali, che dovranno essere convocate 45 giorni dopo l'ultima proclamazione degli eletti. Se il comune di Albenga dovesse al ballottaggio, 15 giorni dopo il primo voto, per Palazzo Nervi l'appuntamento elettorale sarebbe previsto tra fine luglio e primi di agosto.