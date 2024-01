Sassello, si dimette l'assessore Arianna Galatini, subentra Valerio Giardini

L'assessore Arianna Galatini per motivi lavorativi ha infatti deciso di lasciare il suo ruolo da assessore ma rimarrà come consigliere comunale. Al suo posto subentra Valerio Giardini che gestirà quindi le deleghe ai servizi sociali, cultura e sport.

"Ringrazio Arianna Galatini per la disponibilità e il lavoro svolto in questi mesi nel nostro comune. Le motivazioni sono più che giustificate da problematiche lavorative - ha detto il sindaco Marco Dabove - In giunta entrerà a far parte Valerio Giardini capogruppo di maggioranza con le deleghe ai servizi sociali, cultura e sport. Il nostro lavoro prosegue in maniera proficua e con il massimo impegno".