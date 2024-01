Navigare con le stelle, Assonautica incontra la scuola primaria "Mazzini" di Savona

Assonautica, prima dell'inizio delle vacanze natalizie, è stata presente presso la Scuola Mazzini di Savona per parlare della navigazione con le stelle, della rosa dei venti e di altri argomenti legati alla navigazione, trattati dal nostro socio Dario Zucchelli. E' stato chiesto all'insegnante Luca Briasco, in aula con i suoi alunni, di raccontare l'esperienza.

Di seguito viene riportata la sua relazione sull'evento in aula: "Mercoledì 20 dicembre Dario, Roberto, Sergio e Germano dell' Assonautica Savona hanno incontrato quarantadue bambine e bambini delle classi terza B e terza C, presso l'Istituto Comprensivo Savona I - Don Andrea Gallo. Si è parlato di navigazione marina, abbiamo affrontato temi ecologici, astronomici e relativi alla comunicazione di ieri e di oggi. Con grande perizia e sensibilità Dario ha stimolato i giovani discenti con quesiti quali "Come si crea/chi muove il vento?". Attraverso la sua presentazione abbiamo conosciuto Cristoforo Colombo, Leon Pancaldo, Giovanni Caboto e Guglielmo Marconi, savonesi e italiani che hanno aperto per noi nuove vie".

"I bambini, catturati dagli argomenti, oggi pongono alcune riflessioni: "Inquiniamo troppo col petrolio ed è in pericolo la nostra atmosfera" dice Hassane; "Tutto si è sviluppato in conseguenza dell'uomo preistorico, che utilizzò il legno per costruire una zattera" ricorda Ronan; "Ci è piaciuto scoprire un nuovo modo di comunicare, con il codice Morse" affermano Chanel, Atena Naim; "E attraverso le bandiere nautiche" aggiunge Enea. E ancora: "Mi piacciono la rosa dei venti ed i punti cardinali, perché vivo in campagna e non ho tanti punti di riferimento fissi" dice Daniele; "Ho capito l'importanza di saper nuotare" comunica Margherita".

"Traspare anche l'inguaribile ottimismo e la visione positiva della giovane età, infatti c'è chi ha pensato che il riscaldamento globale possa essere un vantaggio se le città si presenteranno "Belle come Venezia" (Illia), in ogni caso "Tutta la spiegazione per me è stata bellissima" Malika. Noi maestri ci auguriamo che persone come Dario e compagni mantengano il piacere e la possibilità di condividere il loro sincero interesse ed amore per la conoscenza e le scoperte umane con i bambini, che hanno tanto bisogno di esperire le meraviglie del nostro oceano, del nostro mondo e oltre".

Assonautica ringrazia i soci volontari per la partecipazione. Un ringraziamento particolare va al maestro Luca Briasco per la sua collaborazione.