Andora, un incontro sulle foibe con lo storico Eric Gobetti

La sezione andorese dell'Anpi ha programmato per giovedì 1 febbraio, alle ore 21, presso la sala polivalente di Palazzo Tagliaferro, un incontro intitolato "La storia in cattedra". Lo storico Eric Gobetti sarà presente per presentare i suoi ultimi due lavori: "E allora le foibe?" del 2021 e "I carnefici del Duce" del 2023. L'evento è patrocinato dal comune di Andora.

"Siamo felici di ospitare uno studioso del calibro di Gobetti per affrontare temi importanti e sempre più oggetto di propaganda e continue mistificazioni storiche. Non si vuole negare o sminuire una tragedia come quella delle foibe ma bensì riportare la vicenda storica al suo dato di realtà, fissare la dinamica degli eventi e le sue conseguenze. Con l’intento di evidenziare errori, mistificazioni e imbrogli retorici che rischiano di costituire una ‘versione ufficiale’ molto lontana dalla realtà dei fatti", commenta l'Anpi.

Eric Gobetti è uno storico freelance, studioso di fascismo, della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza e della storia della Jugoslavia nel Novecento. Autore di due documentari e diverse monografie, è un esperto in divulgazione storica e politiche della memoria.

Durante questa serata gli organizzatori si propongono, assieme al loro ospite, di affrontare anche i crimini di guerra commessi all’estero negli anni del fascismo che costituiscono un trauma rimosso, mai affrontato. Cone scrive lo studioso Gobetti "Non stiamo parlando di eventi isolati, ma di crimini diffusi e reiterati: rappresaglie, fucilazioni di ostaggi, impiccagioni, uso di armi chimiche, campi di concentramento, stragi di civili che hanno devastato intere regioni, in Africa e in Europa".

Nato a Torino nel 1973, dopo aver conseguito la laurea in Storia dell'Europa Orientale presso l'Università degli Studi di Torino nel 1999, Gobetti ha completato due dottorati, uno sotto la guida di Marco Buttino a Torino e l'altro con Luciano Canfora presso la Scuola superiore di studi storici di San Marino. Si è specializzato in diverse aree di ricerca, tra cui l'attentato di Sarajevo, il movimento nazionalista croato degli ustascia negli anni '30, le stragi nazifasciste in Piemonte, le raccolte audiovisive sulla resistenza in Piemonte, i crimini di guerra italiani nei Balcani e la presenza italiana in Jugoslavia durante la Seconda Guerra Mondiale.

Gobetti ha contribuito a diverse testate nazionali, tra cui Il Piccolo di Trieste e La Stampa, oltre a riviste online come Doppiozero, partecipando anche come guida a viaggi di turismo culturale nei paesi della ex Jugoslavia e ad Auschwitz, ed è stato relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali.

Dal 2013 ha collaborato con Rai Storia, realizzando la trasmissione in tre puntate "La Divisione Garibaldi" sulla divisione partigiana italiana che combatté al fianco dei partigiani jugoslavi. Ha anche prodotto due documentari: "Partizani. La Resistenza italiana in Montenegro" nel 2015 (vincitore del premio Opera prima al 22° San Giò Verona Video Festival) e "Sarajevo Rewind 2014>1914" nel 2016, quest'ultimo realizzato con Simone Malavolti.