Lavori in Lungomare Europa, per passare rimosse a più riprese le transenne. Vicesindaco: "Non oltrepassatele, è pericoloso"

"Mi raccomando non oltrepassate le transenne, è molto pericoloso".

Questo l'appello del vicesindaco e assessore Filippo Piacentini alla presenza della polizia locale dopo che nella giornata di ieri sono state rimosse per quattro volte in Lungomare Europa nel tratto chiuso per i lavori nella zona dei tre pontini.

In molti quindi nonostante la chiusura hanno aperto un varco bypassando il cantiere e passeggiare sulla passeggiata varazzina.

I lavori sono scattati lo scorso 4 dicembre nel tratto dopo la Villa Araba a causa del cedimento dell'asfalto lo scorso 23 ottobre. Si era infatti venuta a creare un'imponente buca in un punto che era già stato sistemato dopo un cedimento avvenuto il 25 aprile del 2024. Il cedimento del tracciato stradale si era verificato a 600 metri circa dall'inizio del percorso ciclopedonale lato comune varazzino, a seguito di un significativo scalzamento delle fondazioni del muro a sostegno della stessa viabilità causato dall’azione erosiva del mare.

L'infrastruttura denominata “I tre pontini”, situata in prossimità del punto in cui si è verificato il cedimento, presenta ulteriori criticità strutturali e in particolare lo scalzamento della pila centrale dei tre archi che la costituiscono.

"Si comincia con lo sfornellamento iniziale, prima fase che permetterà di continuare il cantiere e procedere con il consolidamento del tratto - aveva dichiarato il Sindaco Luigi Pierfederici - Come sempre l'impegno della amministrazione e di tutti gli uffici comunali è massimo per riuscire ad aprire tutta la passeggiata nel più breve tempo possibile".