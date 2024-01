Addio a Rita Decia, memoria storica di Cosseria: aveva 87 anni

Cosseria piange Rita Decia 87 anni. Aveva 87 anni. Il ricordo del sindaco Roberto Molinaro: "Ha dedicato la sua vita alla famiglia e al volontariato. Memoria storica del paese, è stata per moltissimi anni in pro loco, diventando tesoriere dell'associazione. Mirabile la sua bellissima calligrafia e il suo ordine impeccabile nella tenuta dei conti".

"Rita è stata un esempio di come, nonostante l'età, si possa stare al passo con la tecnologia. La sua passione per nuove esperienze l'ha portata a essere uno dei membri del Coro Lirico Claudio Monteverdi, partecipando con assiduità alle esibizioni della chiesa".

Il suo amore per gli animali, in particolare per i cani, non l'ha mai distolta dal dedicare gran parte della sua vita ai suoi familiari più bisognosi. Ogni anno, prendeva soltanto un giorno di ferie, il 22 maggio, per celebrare l'anniversario di matrimonio con suo marito Giuseppe, aggiunge il primo cittadino.

I funerali si terranno domani, sabato 27 gennaio, alle ore 10.30 presso la chiesa dell'Immacolata Concezione di Maria a Cosseria. Il rosario invece, oggi, alle 20, nella suddetta parrocchia. "A nome mio, dell'amministrazione comunale e della comunità di Cosseria esprimo le più sentite condoglianze a tutti i suoi cari", conclude Molinaro.