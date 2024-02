Alessandra Mele torna in Italia: il 6 febbraio The Queen of Kings Tour 2024 fa tappa a Milano

Torna in Italia Alessandra Mele, in arte solo Alessandra, ma per pochissimo, giusto il tempo di regalarci un po’ della sua energia e della sua musica, con il grande successo Queen of Kings, che l’ha fatta conoscere al pubblico di tutto il mondo, grazie anche a un 5° posto ad Eurovision 2023, e nuovi pezzi che stanno conquistando i giovani di tutta Europa: martedì 6 febbraio farà tappa alla Santeria Toscana 31 di Milano il tour della cantautrice ingauna di origini norvegesi.

The Queen of Kings Tour 2024, che prende il nome dal brano portato in gara dalla giovane artista di Cisano sul Neva all’Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool, in rappresentanza della Norvegia, conta 21 date in 17 paesi europei, tra gennaio e febbraio 2024, e sta procedendo con grande successo di pubblico: quasi dappertutto, è sold out.

Quella di Milano è la sua unica data italiana. Partito martedì 23 gennaio a Tallin, in Estonia, vedrà come ultima tappa Dublino (Irlanda) lunedì 19 febbraio. In mezzo, doppia data in Spagna, a Madrid e Barcellona, e in Germania, ad Amburgo e Berlino.

Dopo diversi remix del suo celebre brano Queen of Kings, tra cui quello del celebre disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico Gabry Ponte, la ventunenne spumeggiante Alessandra ha pubblicato alcuni brani particolarmente apprezzati dai fan, tra cui Pretty Devil, Heavy e il recentissimo Narcissist, in cui le doti canore della cantautrice emergono particolarmente. In concerto una sorpresa: canta una canzone in italiano, Marameo, finora accolta benissimo dal pubblico europeo.