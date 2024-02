Allerta gialla nel Savonese fino alle 21. Previste anche raffiche di vento

L'aggiornamento di Arpal prevede l'allerta gialla anche per Savona e la Val Bormida, che scatta dalle 13 di oggi alle 21. Allerta gialla confermata per possibili effetti sui bacini medi e grandi di Ponente e di Levante, dalle 13 in gialla anche il Centro della Liguria.

Ecco la scansione dell’allerta: ZONA A: bacini medi e grandi fino alle 21:00 di oggi, sabato 10 febbraio ZONA B: bacini medi dalle 13:00 alle 21:00 di oggi ZONA C: bacini medi fino alle 18:00; bacini grandi fino alle 23.59 di oggi ZONA D: bacini medi dalle 13:00 alle 21:00 di oggi ZONA E: bacini medi e grandi fino alle 21:00 di oggi.

La perturbazione che da ieri sta interessando la Liguria ha portato sulla regione preziose quantità d'acqua, al momento cadute in maniera diffusa con intensità moderata e solo localmente forte, finora senza particolari effetti al suolo degni di rilevanza. Fino ad adesso infatti sono stati ben assorbiti i 200 mm caduti in 24 ore a Fiorino (GE), i 188 di Urbe (SV), i 169 di Sella Giassina (Neirone) e i 122 di Ceriana; precipitazioni che hanno intriso il terreno e innalzato progressivamente il livello dei torrenti, che ora potrebbero rispondere in maniera più repentina. Nelle prossime ore è attesa un’intensificazione delle piogge sul Centro-Ponente, in estensione nuovamente verso Levante.

Dato l'elevato grado di saturazione dei terreni e visto il persistere delle precipitazioni, sono attesi innalzamenti significativi dei livelli sui corsi d'acqua medi e grandi con possibili inondazioni delle aree limitrofe per effetto di criticità locali.

Non si escludono criticità legate all'insufficiente capacità di smaltimento dei reticoli fognari e allagamenti localizzati nelle aree prossime agli argini dei piccoli rii. Si segnalano possibili temporali specie a partire dal tardo pomeriggio con bassa probabilità di fenomeni forti e l’abbassamento della quota neve localmente fino a 1200-1400 m sui settori alpini di Ponente.

Le precipitazioni si attenueranno sul Ponente verso metà pomeriggio di oggi; a Levante a fine giornata e lasceranno una scia d’instabilità residua che può permanere nella notte e fino a domani. Raffiche di vento sempre molto forti (94 km/h a Fontana Fresca sopra Sori) seppure in calo dopo gli oltre 170 km/h misurati ieri a Tana d'Orso sopra Ronco Scrivia: daranno vita domani a una mareggiata sul centro levante ligure per onda lunga di libeccio (periodo 10s), con mare agitato altrove.