Maltempo e precipitazioni diffuse, a Urbe record di pioggia caduta. Attesa mareggiata per domani

È stata estesa a tutta la Liguria l’allerta meteo gialla per piogge diffuse. Si registrano piogge diffuse e persistenti, con intensità moderata e solo localmente forte: caduti 216 millimetri di pioggia in 24 ore a Fiorino (ponente genovese), 206 a Urbe (SV) e 170 sempre in 24 ore a Sella Giassina (Comune di Neirone). Si sono verificati locali allagamenti, smottamenti e movimenti franosi. Nella serata di ieri problemi di approvvigionamento elettrico per circa un migliaio di persone a Lumarzo (GE), già risolti.

Raffiche di vento di burrasca (94 km/h a Fontana Fresca sopra Sori).

Attesa per domani mareggiata intensa in particolare sulla parte centro orientale della Liguria.