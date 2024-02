Tenta di colpirlo più volte al collo e poi lo ferisce all'addome e scappa a Barcellona: arrestato 18enne savonese

Tentato omicidio aggravato dall'utilizzo dell'arma. Questo il reato che ha portato la squadra mobile della Questura di Savona a richiedere un mandato d'arresto internazionale per un 18enne, savonese, che lo scorso 7 gennaio aveva colpito con una coltellata all'addome un giovane nei pressi dei lavatoi della Darsena.

Verso l’una quella sera, infatti, la squadra volanti era intervenuta in Calata Sbarbaro per una segnalazione al 112 di una persona ferita che era stata poi trasportata, non in pericolo di vita, in codice rosso all'ospedale San Paolo.

Nelle ore successive l'autore del gesto era stato identificato e per lui era stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ma aveva già fatto perdere le sue tracce. Tramite un'articolata e complessa attività di indagine da parte della squadra mobile, tramite il servizio di cooperazione internazionale della polizia che condividevano le informazioni con la polizia spagnola, è stato localizzato lo scorso 7 febbraio nel centro di Barcellona nei pressi della sua abitazione, ed è scattato così il mandato di arresto europeo.

Quella sera il 18enne uscendoda un locale aveva utilizzato per futili motivi il coltello a serramanico con una lama di circa 23 cm e aveva tentato di colpire il giovane (non si conoscevano) con una serie di fendenti diretti al collo, fortunatamente andati a vuoto. Poi successivamente però lo aveva colpito all'addome.

La giovane vittima con una prontezza di riflessi era poi riuscita ad allontanarsi e chiamare i soccorsi.

L'autore del gesto, residente a Savona e con precedenti specifici (non sarebbe nuovo a episodi legati ad aggressioni con arma da taglio), si trova ora in carcere in Spagna in attesa del rimpatrio in Italia.

Sono in corso ulteriori indagini da parte della squadra mobile.

"La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità. Dopo questo episodio avvenuto in una zona di aggregazione della città frequentata da giovani, da famiglie - afferma il questore Alessandra Simone - abbiamo portato avanti, con determinazione, un’attività d’indagine che ci ha consentito di indentificare e rintracciare l’autore del reato. Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di rintracciare il responsabile all’estero, dove si era rifugiato per sfuggire alla cattura. Come ho sempre detto la nostra parola d’ordine è prevenzione: arrivare prima della commissione di un reato, ma là dove non è possibile siamo pronti con l’attività di repressione immediata, attraverso indagini tempestive e sinergiche che ci consentono, come in questo caso, di arrivare ad identificare gli autori di gravi reati che provocano allarme sociale" conclude.