Al termine di una complessa attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile, il presunto responsabile del tentato omicidio avvenuto il 7 gennaio scorso in Darsena a Savona, è stato tratto in arresto in Spagna.

Ulteriori dettagli su questa operazione saranno comunicati nella mattinata odierna durante una conferenza stampa prevista presso la sala riunioni della Questura.