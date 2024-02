Morto il 17enne travolto da un camion a Sanremo, in gravi condizioni la 15enne che era con lui

Non ce l'ha fatta Mohtadi Doukhani, il 17enne travolto da un camion questa mattina poco dopo le 7 sulla bretella che dall'Aurelia porta al Mercato dei Fiori in valle Armea. Assume così i contorni della tragedia l'incidente che ha visto un camion investire due giovanissimi (con il ragazzo c'era la sorella 15enne) per poi darsi alla fuga.

Da capire se si sia trattato di un allontanamento volontario o se il guidatore non si sia accorto dell'accaduto. Il mezzo è stato ritrovato solamente qualche ora dopo l'episodio.

Il 17enne, così come la ragazza che era con lui, era stato immediatamente soccorso dal personale del 118 che aveva predisposto anche il trasferimento in elicottero al 'Santa Corona'. È morto qualche ora dopo l'incidente per via delle gravi ferite riportare su tutto il corpo. Resta in gravissime condizioni la sorella, ricoverata al 'Santa Corona' di Pietra Ligure dove è arrivata in elisoccorso. I due ragazzi stavano camminando, così come fanno tanti altri loro coetanei, per raggiungere le aule degli istituti ospitati all'interno del Mercato dei Fiori di valle Armea.

Informato dell'accaduto, l'assessore ai Lavori Pubblici del comune di Sanremo, Massimo Donzella, ha espresso il proprio cordoglio per la tragedia avvenuta in un tratto di strada che proprio nelle ultime settimane era stata interessata dai lavori per la costruzione della bretella per il collegamento tra il Mercato dei Fiori e la pista ciclopedonale: “Esprimo le più sincere condoglianze da parte mia e da parte dell'amministrazione, c'è grande dolore per quanto è accaduto”.

Il tragico incidente costato la vita a uno studente di 17 anni riporta di attualità la pericolosità del tratto di strada che porta dalle fermate del bus sull'Aurelia alle aule del Mercato dei Fiori. Nei mesi in molti avevano protestato vedendo quel fiume di studenti che ogni giorno cammina dall'Aurelia al Mercato passando anche in mezzo ai camion che gravitano attorno a un supermercato della zona.