Il Bacigalupo si rifarà il tanto atteso look, progetto da 4.5 milioni: "Obiettivo l'impianto ristrutturato per la stagione 2027/2028"

Un progetto in quattro lotti da 4 milioni e mezzo con il rifacimento del manto in sintetico, della gradinata e dell'impiantistica, la messa in sicurezza della tribuna e la demolizione della curva sud

Il restyling tanto atteso dello stadio Valerio Bacigalupo ora è sulla carta con il Comune che presenterà la richiesta di finanziamento alla Regione sul fondo strategico regionale con una previsione di inizio dei lavori che viene stimata nell'autunno del 2026 e l'inaugurazione in tempo per la stagione 2027-2028.

Questa mattina l'assessore allo sport Francesco Rossello ha illustrato la progettazione puntualizzando tutto l'iter e i passaggi dei prossimi mesi.

